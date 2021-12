Mattarella umilia il Pd: resta il no al bis Ddl inutile per convincere il Presidente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sergio Mattarella umilia, letteralmente umilia, il Partito Democratico. Nella giornata di ieri tre senatori dem (Dario Parrini, Luigi Zanda e Gianclaudio Bressa) hanno presentato un disegno di legge di riforma costituzionale per vietare la rielezione del Capo dello Stato, un modo per spingere Mattarella a rivedere le sue posizione e ad accettare il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sergio, letteralmente, il Partito Democratico. Nella giornata di ieri tre senatori dem (Dario Parrini, Luigi Zanda e Gianclaudio Bressa) hanno presentato un disegno di legge di riforma costituzionale per vietare la rielezione del Capo dello Stato, un modo per spingerea rivedere le sue posizione e ad accettare il... Segui su affaritaliani.it

