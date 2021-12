Marotta sulla possibile abolizione del decreto crescita | “Emendamento penalizza solo l’industria dello sport professionistico”

Advertising

Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Marotta: 'Siamo perfettamente allineati sulla priorità di sviluppare il movimento giovanile e coltivare i talenti italian… - iltonaliano99 : @KimmichMerd4 @gattomilanista Hai cagato sulla testa di beppe marotta - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Siamo perfettamente allineati sulla priorità di sviluppare il movimento giovanile e coltivare i talenti italian… - INTERi_1908 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Siamo perfettamente allineati sulla priorità di sviluppare il movimento giovanile e coltivare i talenti italian… - peppe937 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Siamo perfettamente allineati sulla priorità di sviluppare il movimento giovanile e coltivare i talenti italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta sulla

Commenta per primo L'ad dell'Inter e presidente dell'Adise, Giuseppe, ha parlato in merito all' emendamento presentato dal senatore PD, Tommaso Nannicini, al ...perfettamente allineati......al 90)" "L'eliminazione del regime previsto per i calciatori professionisti - aggiunge- ... Siamo perfettamente allineatipriorità di sviluppare il movimento giovanile e coltivare i ...L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, all'ANSA, ha parlato in merito all'emendamento presentato dal senatore PD, Tommaso Nannicini, al ...NOVITA' SU ERIKSEN - Christian Eriksen, come confermato anche da Beppe Marotta qualche giorno fa, non sa ancora quale sarà il suo futuro nel calcio giocato. L'incognita più gran ...