Marianna, ex baby squillo dei Parioli: professione Lolita, cosa fa oggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Marianna di recente ha raccontato di nuovo la sua storia da baby squillo: parla della madre e della nuova vita Quando cominciarono a essere pubblicate le prima notizie sulle escort dei Parioli, il quartiere della Roma bene, ci fu innanzitutto scalpore per l'età delle ragazze coinvolte. Marianna, ex baby squillo intervistata da Massimo Giletti (screen)Fu così che cominciarono a comparire sulla stampa espressioni come baby squillo. Solo in un secondo momento si pensò che dietro c'era un sistema di sfruttamento che aveva come vittime proprio quelle ragazzine. La storia di Marianna è stata raccontata in due episodi prodotti da Crime+Investigation su Sky. Una realtà dura e cruda con giovani non ancora ...

