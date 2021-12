Maria De Filippi compie 60 anni: il regalo speciale di Maurizio Costanzo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Maria De Filippi spegnerà 60 candeline il 5 dicembre: Maurizio Costanzo svela come festeggeranno un compleanno così speciale. Il 5 dicembre sarà un giorno importante e speciale per Maria De Filippi. La conduttrice, regina di canale 5 e campionessa di ascolti con tutti i programmi che conduce da anni, spegnerà 60 candeline. Sarà un compleanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 2 dicembre 2021)Despegnerà 60 candeline il 5 dicembre:svela come festeggeranno un compleanno così. Il 5 dicembre sarà un giorno importante eperDe. La conduttrice, regina di canale 5 e campionessa di ascolti con tutti i programmi che conduce da, spegnerà 60 candeline. Sarà un compleanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

IlContiAndrea : Il coma, il bullismo, le delusioni in amicizia e in amore. Poi la rinascita ad #Amici e i consigli di Maria De Fili… - MondoTV241 : Maria De Filippi compie 60 anni, Maurizio Costanzo : 'Festeggeremo in famiglia' #mariadefilippi #mauriziocostanzo… - Kariswhoo : NON LA NONNA ACCOPPIATA AL PROFESSORE COSÌ A CASO Dante la nuova Maria de Filippi - alwaysmf : ma dante meglio di maria de filippi a creare coppie #UnProfessore - zazoomblog : Maria De Filippi: rivelazione shock su Maurizio Costanzo - #Maria #Filippi: #rivelazione #shock… -