Maria De Filippi compie 60 anni: ecco come festeggerà con Costanzo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quello tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è uno di quegli amori inossidabili, che resistono al tempo e a tutto. Un amore “a diesel”, in un certo senso, visto che per stessa ammissione del giornalista non è scoppiato immediatamente come i classici colpi di fulmine. Ma dopo qualche tempo, dopo essersi conosciuti a fondo hanno capito che sarebbe stato per sempre e che erano fatti l’una per l’altro. Il 5 dicembre 2021 la “Regina” Maria compirà 60 anni e Costanzo ha svelato come festeggerà la sua amata. Un compleanno intimo e riservato Nonostante siano due dei volti più longevi e importanti della televisione italiana, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non hanno mai messo alla ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quello traDee Maurizioè uno di quegli amori inossidabili, che resistono al tempo e a tutto. Un amore “a diesel”, in un certo senso, visto che per stessa ammissione del giornalista non è scoppiato immediatamentei classici colpi di fulmine. Ma dopo qualche tempo, dopo essersi conosciuti a fondo hanno capito che sarebbe stato per sempre e che erano fatti l’una per l’altro. Il 5 dicembre 2021 la “Regina”compirà 60ha svelatola sua amata. Un compleanno intimo e riservato Nonostante siano due dei volti più longevi e importanti della televisione italiana,Dee Maurizionon hanno mai messo alla ...

