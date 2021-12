Marco Minniti in Arabia Saudita: l'incontro con il ministro dell'Istruzione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Marco Minniti ha incontrato il ministro dell'Istruzione del Regno Saudita, Hamad bin Mohammed Al-Sheikh. Un vertice che si è tenuto a margine della visita della Fondazione Med-Or in Arabia Saudita: principale argomento di discussione, le possibili partnership nel settore della formazione universitaria. Si è discusso anche della creazione di un istituto di studi arabi in Italia, il primo di questo tipo nel nostro Paese. La fondazione lanciata da Leonardo e presieduta da Minniti si propone di creare un “dialogo aperto e costruttivo con i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha incontrato ildel Regno, Hamad bin Mohammed Al-Sheikh. Un vertice che si è tenuto a marginea visitaa Fondazione Med-Or in: principale argomento di discussione, le possibili partnership nel settorea formazione universitaria. Si è discusso anchea creazione di un istituto di studi arabi in Italia, il primo di questo tipo nel nostro Paese. La fondazione lanciata da Leonardo e presieduta dasi propone di creare un “dialogo aperto e costruttivo con i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente”.

