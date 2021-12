Marche, oggi sono 439 i nuovi contagiati al Covid. Aumenta la percentuale di positività. Come corre il virus nelle province e per fasce di ... (Di giovedì 2 dicembre 2021) ANCONA - sono 439 i nuovo contagi da Covid oggi, 2 dicembre 2021, nelle Marche . I tamponi esaminati nel percorso diagnostico - screening sono stati 3.487, la percentuale di positività è del 12,6%. Il ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 2 dicembre 2021) ANCONA -439 i nuovo contagi da, 2 dicembre 2021,. I tamponi esaminati nel percorso diagnostico - screeningstati 3.487, ladiè del 12,6%. Il ...

Advertising

infoitinterno : Marche, oggi sono 439 i nuovi contagiati al Covid. Aumenta la percentuale di positività. Come corre il virus nelle… - __kohli__ : SPOTTED number 115: Un ragazzo di 1 oggi alla domanda 'Come facciamo a sapere se la vetreria è resistente al calore… - pesaronews : Coronavirus oggi, il bollettino delle Marche. In aumento l’incidenza, 475 i nuovi positivi. Si sale da 187,70 a 195… - MarcheTourism : 1?? Oggi è il primo giorno del Calendario dell'Avvento di #destinazionemarche e abbiamo pensato di donarvi un consi… - infoitinterno : Coronavirus, 416 casi oggi nelle Marche: il 75% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato -