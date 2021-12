Manovra, Bonomi: "Fiducia nel governo, ma deluso dai partiti" (Di venerdì 3 dicembre 2021) 'Sono deluso dall'approccio dei partiti alla Manovra'. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che aggiunge: 'Ho sempre dichiarato che sosteniamo l'azione di questo governo perché riteniamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) 'Sonodall'approccio deialla'. Così il presidente di Confindustria, Carlo, che aggiunge: 'Ho sempre dichiarato che sosteniamo l'azione di questoperché riteniamo ...

