Manchester United, Carrick lascia il club dopo la vittoria contro l’Arsenal: “Decisione mia al 100%” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Michael Carrick, dopo la vittoria del Manchester United contro l’Arsenal per 3-2, ha annunciato che lascerà i Red Devils. L’ex centrocampista inglese aveva assunto il ruolo di assistente prima con Mourinho e poi con Solskjaer, sedendo poi sulla panchina come allenatore in prima in attesa dell’arrivo di Ralf Rangnick come nuovo tecnico del club. Ma, come ha sottolineato Carrick ai microfoni di Amazon Prime, l’arrivo del tedesco non ha influito sulla sua Decisione: “È una Decisione mia al 100%. Rispetto il club e il nuovo tecnico, penso sia la cosa giusta da fare, anche se non è stato facile. Conta in parte anche la fedeltà a Ole (Solskjaer), ma ci sono molti altri ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Michaelladelper 3-2, ha annunciato che lascerà i Red Devils. L’ex centrocampista inglese aveva assunto il ruolo di assistente prima con Mourinho e poi con Solskjaer, sedendo poi sulla panchina come allenatore in prima in attesa dell’arrivo di Ralf Rangnick come nuovo tecnico del. Ma, come ha sottolineatoai microfoni di Amazon Prime, l’arrivo del tedesco non ha influito sulla sua: “È unamia al. Rispetto ile il nuovo tecnico, penso sia la cosa giusta da fare, anche se non è stato facile. Conta in parte anche la fedeltà a Ole (Solskjaer), ma ci sono molti altri ...

Advertising

SuperSportBlitz : #PL - Goal Alert: Manchester United *2-1 Arsenal *(Ronaldo 52') #SSFootball - DiMarzio : .@ManUtd, ufficiali le dimissioni di #Carrick - DiMarzio : .@ManUtd, in attesa di formalizzare gli ultimi dettagli ci sarà ancora #Carrick in panchina domenica contro il… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Carrick si dimette: 'E' il momento giusto per me di lasciare il club' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Carrick si dimette: 'E' il momento giusto per me di lasciare il club' -