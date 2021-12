Maltempo, nel Casertano cede porzione di tetto di un convitto: nessun ferito, isolata l’area del crollo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Una porzione di tetto è caduta in un’ala del convitto Giordano Bruno di Maddaloni (Caserta), probabilmente a causa del Maltempo; le travi venute giù non hanno ferito nessuno ma l’area del crollo è stata isolata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia di Caserta. Il consigliere provinciale Angelo Campolattano spiega che “dopo aver messo in sicurezza studenti, docenti e personale amministrativo, è partito l’iter per reperire i fondi idonei per il rifacimento dell’intera copertura”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Unadiè caduta in un’ala delGiordano Bruno di Maddaloni (Caserta), probabilmente a causa del; le travi venute giù non hannoo madelè stata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia di Caserta. Il consigliere provinciale Angelo Campolattano spiega che “dopo aver messo in sicurezza studenti, docenti e personale amministrativo, è partito l’iter per reperire i fondi idonei per il rifacimento dell’intera copertura”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

