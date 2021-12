Maltempo, la Protezione civile proroga l’allerta meteo in Campania (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’avviso di allerta meteo in Campania per piogge e temporali è stato prorogato dalla Protezione civile regionale per ulteriori 24 ore. La Protezione civile della Regione ha prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania per piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre, con livelli di allerta diversi a seconda Leggi su 2anews (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’avviso di allertainper piogge e temporali è statoto dallaregionale per ulteriori 24 ore. Ladella Regione hato l’avviso di allertainper piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre, con livelli di allerta diversi a seconda

Advertising

infoitinterno : Campania - Maltempo: Protezione civile proroga allerta meteo fino a domani sera - DirettaSicilia : Nuova ondata artica in Sicilia, allerta gialla della Protezione Civile - Torna il maltempo nel Palermitano e in tut… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il maltempo non dà tregua all'Italia. La Protezione Civile ha diffuso una nuova allerta per la giornata di domani. Scuole chiu… - Webmartetv : Augusta | Sopralluogo della Protezione civile nazionale nelle zone colpite dal maltempo - - fanpage : Il maltempo non dà tregua all'Italia. La Protezione Civile ha diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.… -