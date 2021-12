Maltempo in Campania | la Protezione civile proroga l’allerta meteo fino alla mezzanotte di domani

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladellahato l’avviso di allertaper piogge e temporali anche fortialle 23.59 dicon livelli di allerta diversi a seconda delle zone. Allerta arancione è prevista in penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini; Tusciano e alto Sele; piana del Sele e alto Cilento; Tanagro; basso Cilento, per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti moderati con possibili raffiche nei temporali. Un quadroassociato a un rischio idrogeologico diffuso che potrebbe portare anche a instabilità di versante, localmente profonda, con frane e colate rapide di fango e caduta massi, oltre che ad ...

...incon piogge via via più diffuse. Venerdì 3 dicembre - Al nord: migliora ovunque con sole prevalente. Al centro: piogge su Adriatiche e Appennini con neve a 7 - 800 metri. Al sud:...Meteo- Ancora, ancora piogge battenti, ancora neve e ancora una nuova irruzione artica che punta il nostro Paese. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che in queste ore impetuosi ...Allerta arancione è prevista in penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini; Tusciano e alto Sele ...Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sono in atto piogge e temporali sulle regioni del centro come preannunciato nei precedenti editoriali, che accompagneranno quest’altra perturbaz ...