Maldini vince il “premio Scopigno” come miglior manager del 2021 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Paolo Maldini è stato premiato oggi come miglior manager del 2021 nell’ambito del premio ‘Manlio Scopigno’ con la seguente motivazione: “Dopo aver fatto, sul campo, la storia del Milan, della Nazionale e del calcio, si sta rivelando un grande dirigente. Da giocatore è stato uno dei migliori difensori della storia, esaltando inizialmente come terzino fluidificante, ruolo inventato proprio da Scopigno nel Vicenza con Savoini. Da direttore tecnico del club rossonero è stato capace di coniugare risultati sportivi eccellenti con una gestione economica oculata e lungimirante. È stato un punto di riferimento fondamentale per la rinascita del Milan, per scrivere una nuova puntata di una saga infinita”. Foto: Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Paoloè stato premiato oggidelnell’ambito del‘Manlio’ con la seguente motivazione: “Dopo aver fatto, sul campo, la storia del Milan, della Nazionale e del calcio, si sta rivelando un grande dirigente. Da giocatore è stato uno deii difensori della storia, esaltando inizialmenteterzino fluidificante, ruolo inventato proprio danel Vicenza con Savoini. Da direttore tecnico del club rossonero è stato capace di coniugare risultati sportivi eccellenti con una gestione economica oculata e lungimirante. È stato un punto di riferimento fondamentale per la rinascita del Milan, per scrivere una nuova puntata di una saga infinita”. Foto: Instagram ...

