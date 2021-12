Makeup sopracciglia dall’effetto naturale: il ‘must have’ di Natale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le sopracciglia sono tornate protagoniste assolute del fascino femminile. Dopo averle depilate in modo selvaggio per anni, ecco che a rendere il viso di una donna sarà un makeyup sopracciglia dall’effetto naturale, perfetto da sfoggiare durante le festività del Natale. Le sopracciglia rappresentano per molte donne un vero cruccio, soprattutto se non le si ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lesono tornate protagoniste assolute del fascino femminile. Dopo averle depilate in modo selvaggio per anni, ecco che a rendere il viso di una donna sarà un makeyup, perfetto da sfoggiare durante le festività del. Lerappresentano per molte donne un vero cruccio, soprattutto se non le si ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

k3utgc : RT @lillydessi: Le migliori tinte per sopracciglia per avere un'arcata perfetta - Elle - lillydessi : Le migliori tinte per sopracciglia per avere un'arcata perfetta - Elle -