Mai si era vista una campagna elettorale sul Quirinale. Prima di Berlusconi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come in un déjà vu, anche dieta, massaggi e un po’ di sport fanno parte del racconto. È sempre stato così: i chili che scendono scandiscono i tempi delle ridiscese in campo. Accadeva con le corse nel parco della Certosa o nel resort di Briatore. E anche stavolta la cura detox a Merano, prevista per fine anno, rivela l’intenzione e la percezione del Cavaliere, che al Colle ci crede davvero. Vuoi perché, per indole, più gli dicono che è impossibile più si incaponisce, come è sempre stato sin dalla Prima discesa in campo, vuoi per quel compiacimento narcisistico per cui il fatto che se ne parli suona già come riabilitazione, vuoi perché è ripartita la gara, tra gli adulanti, a chi gli dice meglio che è il “più figo del bigoncio” per rientrare a corte dalla porta principale, insomma, per tutta una serie di motivi, non c’è commensale, collaboratore, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come in un déjà vu, anche dieta, massaggi e un po’ di sport fanno parte del racconto. È sempre stato così: i chili che scendono scandiscono i tempi delle ridiscese in campo. Accadeva con le corse nel parco della Certosa o nel resort di Briatore. E anche stavolta la cura detox a Merano, preper fine anno, rivela l’intenzione e la percezione del Cavaliere, che al Colle ci crede davvero. Vuoi perché, per indole, più gli dicono che è impossibile più si incaponisce, come è sempre stato sin dalladiscesa in campo, vuoi per quel compiacimento narcisistico per cui il fatto che se ne parli suona già come riabilitazione, vuoi perché è ripartita la gara, tra gli adulanti, a chi gli dice meglio che è il “più figo del bigoncio” per rientrare a corte dalla porta principale, insomma, per tutta una serie di motivi, non c’è commensale, collaboratore, ...

Advertising

vladiluxuria : Oggi ricordo tutte le persone che ho perso morte per #AIDS : mai dimenticare, mai discriminare le persone sieropos… - lucatelese : Open. Ma quale fondazione “culturale”? Secondo i renziani era un “Tubo digerente”. Chiedetevi come mai i grandi gio… - Giorgiolaporta : Vorrei sapere quali urgenti provvedimenti siano stati presi dall’#OrdineDeiMedici nei confronti del #ginecologo che… - MisssFreedom : RT @ilriformista: Il problema dei 5 Stelle non è come riadattare una ideologia o riformare idee che non hanno mai avuto ma quel “primum viv… - HuffPostItalia : Mai si era vista una campagna elettorale sul Quirinale. Prima di Berlusconi -