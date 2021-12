M5S, l’ultima lite fra Conte e Grillo verte sul blog. Ma dietro c’è la questione del processo a Ciro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Più si parlano e meno riescono a capirsi il Garante dell’M5S, Beppe Grillo e Giuseppe Conte, leader di un Movimento con il fiato sempre più corto. Già i due parlano lingue diverse. Poi in questo momento Beppe Grillo è impantanato nei casini giudiziari che gli sta procurando il figlio Ciro, sulle corde in attesa del processo per violenza sessuale di gruppo. Insomma per Grillo è un momentaccio. E non si può dire che per Conte vada meglio in questo sciagurato periodo. L’ultimo strappo tra il fondatore dei 5 Stelle e i vertici pentastellati è sul portale del garante del Movimento. Quel blog di Beppe Grillo da cui partì tutto. C’e, poi, in ballo la spinosa questione del due per mille oltre a tutta una serie di inciampi e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Più si parlano e meno riescono a capirsi il Garante dell’M5S, Beppee Giuseppe, leader di un Movimento con il fiato sempre più corto. Già i due parlano lingue diverse. Poi in questo momento Beppeè impantanato nei casini giudiziari che gli sta procurando il figlio, sulle corde in attesa delper violenza sessuale di gruppo. Insomma perè un momentaccio. E non si può dire che pervada meglio in questo sciagurato periodo. L’ultimo strappo tra il fondatore dei 5 Stelle e i vertici pentastellati è sul portale del garante del Movimento. Queldi Beppeda cui partì tutto. C’e, poi, in ballo la spinosadel due per mille oltre a tutta una serie di inciampi e ...

