Lutto nello Sport, È Morta Romina De Angelis: Ex Pallavolista di 43 Anni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Romina De Angelis aveva 43 Anni, un passato da Pallavolista e un lavoro come fisioterapista. È Morta all' improvviso, durante una partita a padel, sembra per un aneurisma. All'arrivo del 118, ...

