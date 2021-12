Love Is In The Air, Anticipazioni Puntate Turche: Eda e Serkan Costretti a Convivere! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Anticipazioni Love Is In The Air, Puntate Turche: Eda e Serkan finiscono in tribunale per la custodia di Kiraz a causa di Ayfer e Aydan, ma la decisione del giudice è inaspettata… Love Is In The Air è arrivato ormai anche in Italia alla sua seconda stagione. In queste Puntate, in un modo o nell’altro la protagonista sarà spesso e volentieri Kiraz, la figlia di Eda e Serkan. I due finiranno in tribunale per la custodia della bambina ma le cose si concluderanno in maniera inaspettata. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, Puntate Turche: Eda e Serkan in tribunale per Kiraz! Già all’inizio della seconda stagione, Serkan fa la ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 2 dicembre 2021)Is In The Air,: Eda efiniscono in tribunale per la custodia di Kiraz a causa di Ayfer e Aydan, ma la decisione del giudice è inaspettata…Is In The Air è arrivato ormai anche in Italia alla sua seconda stagione. In queste, in un modo o nell’altro la protagonista sarà spesso e volentieri Kiraz, la figlia di Eda e. I due finiranno in tribunale per la custodia della bambina ma le cose si concluderanno in maniera inaspettata. Ecco che cosa sta per succedere.Is In The Air,: Eda ein tribunale per Kiraz! Già all’inizio della seconda stagione,fa la ...

