Lotito non entra in Senato: bloccato il seggio del patron della Lazio. Al suo posto resta Carbone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Claudio Lotito non avrà un seggio in Senato . La decisione del nuovo stop al presidente della Lazio e alla sua rivendicazione di diventare Senatore è stata presa dall'aula questa mattina. Al suo posto ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Claudionon avrà unin. La decisione del nuovo stop al presidentee alla sua rivendicazione di diventarere è stata presa dall'aula questa mattina. Al suo...

Advertising

GianlucaVasto : Penso che IV abbia votato contro il suo Senatore per tentare di far entrare Lotito. Colpaccio non riuscito. Ma ques… - JuveVinciPerMe : Non riesco a capire tutto questo accanimento dei media che in questi giorni non fanno altro unicamente che parlare/… - Peosili : @unafreturns @arlottoak Basta non sia quello usato da Lotito... - francescofolgo1 : @montybrogan_ @d_arco75 io co lotito non ho piu speranze è un eterno ritorno alla mediocrità beati voi che siete sempre fiduciosi - Marksubrizi : RT @lucianoghelfi: Al #Senato passa la sostituzione di Michele #Boccardi al posto di Anna Maria #Minuto. Non passa, invece, il ricorso di #… -