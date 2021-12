“Loro due…”. Ballando con le stelle, Arisa e Vito Coppola: dopo il bacio Milly vuota il sacco (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arisa e Vito Coppola, ora parla Milly Carlucci. La cantante è tra le grandi rivelazioni della stagione di quest’anno di Ballando con le stelle. Nei giorni scorsi si era lasciata andare a una lunga intervista a Vanity Fair dove racconta con il sorriso i dettagli riguardo la sua infanzia vissuta con la mamma ed il papà, in una casa sulla collina vicino quella dei nonni. dopo i primi anni felici con il suo zainetto a forma di koala ha raccontato di aver vissuto anni di disagio quando i genitori le vietavano di uscire e di vivere esperienze di vita. A 11 anni, raccontava, la ribellione, con il primo ‘succhiotto ricevuto’. “”Mio padre mi ha visto il collo, uno shock: “Rosalba, cos’hai fatto?”. E ancora: “La prima sigaretta invece a nove anni”. Del suo carattere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021), ora parlaCarlucci. La cantante è tra le grandi rivelazioni della stagione di quest’anno dicon le. Nei giorni scorsi si era lasciata andare a una lunga intervista a Vanity Fair dove racconta con il sorriso i dettagli riguardo la sua infanzia vissuta con la mamma ed il papà, in una casa sulla collina vicino quella dei nonni.i primi anni felici con il suo zainetto a forma di koala ha raccontato di aver vissuto anni di disagio quando i genitori le vietavano di uscire e di vivere esperienze di vita. A 11 anni, raccontava, la ribellione, con il primo ‘succhiotto ricevuto’. “”Mio padre mi ha visto il collo, uno shock: “Rosalba, cos’hai fatto?”. E ancora: “La prima sigaretta invece a nove anni”. Del suo carattere ...

