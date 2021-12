Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi: prime parole d’amore in tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non si nascondono più e per la prima volta parlano del loro amore anche in tv! Avevano scelto di tenere il massimo riserbo su questa storia d’amore, ma adesso, eccoli parlare di quello che provano! Lorenzo Licita e Gabriele Rossi sono una coppia e la notizia, dopo la puntata di Oggi è un altro giorno è ufficiale. L’attore, e il vincitore di X-Factor, stanno insieme da qualche tempo e oggi Gabriele, ne ha parlato per la prima volta nel salotto di Rai 1. Ovviamente si parte dai Maneskin, visto che non hanno vinto l’edizione di X-Factor che vide invece Lorenzo trionfare. E come racconta oggi Gabriele, galeotta era stata quella vittoria perchè il primo contatto con il cantante, ci fu proprio in quella occasione. Ne parla nello studio di Oggi è un altro giorno, con Serena ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non si nascondono più e per la prima volta parlano del loro amore anche in tv! Avevano scelto di tenere il massimo riserbo su questa storia, ma adesso, eccoli parlare di quello che provano!Licita esono una coppia e la notizia, dopo la puntata di Oggi è un altro giorno è ufficiale. L’attore, e il vincitore di X-Factor, stanno insieme da qualche tempo e oggi, ne ha parlato per la prima volta nel salotto di Rai 1. Ovviamente si parte dai Maneskin, visto che non hanno vinto l’edizione di X-Factor che vide invecetrionfare. E come racconta oggi, galeotta era stata quella vittoria perchè il primo contatto con il cantante, ci fu proprio in quella occasione. Ne parla nello studio di Oggi è un altro giorno, con Serena ...

C0balto : RT @BITCHYFit: Lorenzo Licitra fa coming out: 'Sono fidanzato con Gabriele Rossi' - koala_moonlight : no vabbè gabriele rossi e lorenzo licitra sono bellissimi ?? - chilidinesquik : RT @altrogiornorai1: Gabriele Rossi racconta come ha conosciuto il suo compagno Lorenzo Licitra ?? #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #2di… - Pepkins88 : GABRIELE ROSSI E LORENZO LICITRA?! - ImmersoNelnulla : Adesso un sandwich con Lorenzo licitra e Gabriele rossi, entra nei miei sogni erotici! -