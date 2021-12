Lorenzo Damiano, leader No vax, si pente dopo il ricovero: «Vaccinatevi tutti» (Di giovedì 2 dicembre 2021) dopo una settimana in terapia subintensiva, spiega: «La mia visione è cambiata. Sarò pronto quanto prima a far sapere al mondo quanto sia importante seguire la scienza» Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 dicembre 2021)una settimana in terapia subintensiva, spiega: «La mia visione è cambiata. Sarò pronto quanto prima a far sapere al mondo quanto sia importante seguire la scienza»

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo essere finito in terapia subintensiva per complicanze legate al Covid, si ricrede e dice 'sì' al vaccino anche… - repubblica : Il No Vax Lorenzo Damiano finisce in terapia sub intensiva e si converte: 'Seguirò la scienza: mi vaccinerò. Vaccin… - Tg3web : Fino a qualche tempo fa Lorenzo Damiano, leader di un movimento cristiano integralista e candidato sindaco a Conegl… - annamarone : RT @Iperbole_: Ricordate Lorenzo Damiano, leader no-vax e no-pass in Veneto? Dopo sette giorni in terapia intensiva per covid, dice “A volt… - ElenaFrattolin : RT @FabrizioDelpret: Lorenzo Damiano, 56 anni, fino a qualche giorno fa era un #novax talmente estremo da aver creato la lista elettorale “… -