Lonely Planet | prima guida tascabile per Napoli | come trascorrere 4 giorni perfetti tra cultura | mare e cibo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tuttain tasca:ha lanciato laPocket dedicata alla città partenopea: 208 pagine e una cartina estraibile, itinerari a piedi ma anche in kayak, i consigli di chi ci vive e degli con “il meglio da vivere e da scoprire” in una permanenza ideale di quattro”. “C’era una volta, e oggi c’e’ ancora, una città dove non ti senti mai solo, perché le strade sono teatro di vita e la gente nei bassi apre la porta anche agli sconosciuti; e dove si lucidano teschi in cambio di protezione, perché sacro e profano sono tutt’uno e la morte è strettamente legata alla vita” si legge nel “Benvenuto” dellafirmata da Adriana Malandrino, che l’ ha presentata al Teatro di Palazzo Donn’Anna con Laura Valente. “Una città i ...

Tra queste la realizzazione della prima guidadella Campania pubblicata lo scorso aprile e l'inserimento nel circuito di nuovi luoghi da visitare come il Museo archeologico nazionale ...... tanto da essere incluso tra i luoghi di interesse da non perdere nella guidadi Torino. Oggi, tuttavia, tutto questo rischia di finire per sempre. La casa che ospitava il Concertino, ...Tutta Napoli in tasca: Lonely Planet ha lanciato la prima guida Pocket dedicata alla città partenopea: 208 pagine e una cartina estraibile, itinerari a piedi ma anche in kayak, i consigli di chi ci vi ...(LaPresse) E' stata presentata mercoledì sera la prima guida pocket Lonely Planet interamente dedicata alla città di Napoli, al Teatro di Palazzo Donn'Anna.