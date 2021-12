Logotel lancia Weconomy UFO per esplorare un nuovo modello di lavoro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Immaginare nuove forme di lavoro, di organizzazione e di equilibri, per migliorare il benessere. Perché, con le trasformazioni innescate dal Covid-19, i vecchi modelli hanno smesso di funzionare. E la maggior parte delle imprese ha già dichiarato di non voler tornare al passato. Il modello ibrido – che mixa presenza e remoto, fisico e digitale – diventerà presto prevalente. Ma non ha ancora preso forma. In una situazione di indefinitezza, convivono possibilità ed elementi di rischio. Con questa consapevolezza parte l’esplorazione di UFO, il quindicesimo numero di Weconomy. Acronimo che, nell’interpretazione del libro, significa Unidentified Future Organizations. Se sta cambiando il design del mondo del lavoro, deve cambiare il design delle organizzazioni. E UFO è anche un invito a manager, studiosi e designer a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Immaginare nuove forme di, di organizzazione e di equilibri, per migliorare il benessere. Perché, con le trasformazioni innescate dal Covid-19, i vecchi modelli hanno smesso di funzionare. E la maggior parte delle imprese ha già dichiarato di non voler tornare al passato. Ilibrido – che mixa presenza e remoto, fisico e digitale – diventerà presto prevalente. Ma non ha ancora preso forma. In una situazione di indefinitezza, convivono possibilità ed elementi di rischio. Con questa consapevolezza parte l’esplorazione di UFO, il quindicesimo numero di. Acronimo che, nell’interpretazione del libro, significa Unidentified Future Organizations. Se sta cambiando il design del mondo del, deve cambiare il design delle organizzazioni. E UFO è anche un invito a manager, studiosi e designer a ...

Advertising

TV7Benevento : Logotel lancia Weconomy UFO per esplorare un nuovo modello di lavoro... - StraNotizie : Logotel lancia Weconomy UFO per esplorare un nuovo modello di lavoro - italiaserait : Logotel lancia Weconomy UFO per esplorare un nuovo modello di lavoro - fisco24_info : Logotel lancia Weconomy UFO per esplorare un nuovo modello di lavoro: Un nuovo ecosistema di relazioni per le organ… -

Ultime Notizie dalla rete : Logotel lancia Logotel lancia Weconomy UFO per esplorare un nuovo modello di lavoro Adnkronos Logotel lancia Weconomy UFO per esplorare un nuovo modello di lavoro Se sta cambiando il design del mondo del lavoro, deve cambiare il design delle organizzazioni. E UFO è anche un invito a manager, studiosi e designer a re-immag ...

Se sta cambiando il design del mondo del lavoro, deve cambiare il design delle organizzazioni. E UFO è anche un invito a manager, studiosi e designer a re-immag ...