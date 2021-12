Lockdown per non vaccinati e ipotesi obbligo vaccinale: la strategia della Germania contro il Covid (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Covid in Germania fa paura e si corre ai ripari. Con misure forti, da attuare con immediatezza e nel breve periodo. Il Lockdown per i non vaccinati è ormai una certezza per il Paese. L'altro fronte è quello relativo all'obbligo vaccinale che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Ma per capire cosa sta accadendo sul territorio tedesco è bene fare il punto della situazione. Covid: situazione difficile in Germania Le nuove regole che verranno messe in campo dalla Germania sono frutto di una situazione che si è fatta allarmante. La diffusione del Covid e la conseguente pressione sui sistemi sanitari ha reso la situazione al limite. Gli ultimi dati giornalieri raccontano di una quota di contagiati che ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilinfa paura e si corre ai ripari. Con misure forti, da attuare con immediatezza e nel breve periodo. Ilper i nonè ormai una certezza per il Paese. L'altro fronte è quello relativo all'che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Ma per capire cosa sta accadendo sul territorio tedesco è bene fare il puntosituazione.: situazione difficile inLe nuove regole che verranno messe in campo dallasono frutto di una situazione che si è fatta allarmante. La diffusione dele la conseguente pressione sui sistemi sanitari ha reso la situazione al limite. Gli ultimi dati giornalieri raccontano di una quota di contagiati che ...

