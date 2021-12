Lockdown per i non vaccinati in Germania. La Merkel: “La situazione è molto seria, vorrei la stessa incidenza che ha l’Italia” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chi vi ha assistito, ha riferito di un ‘riunione ‘molto animata’, tanto è che, uscendo dal lungo colloquio avuto con il prossimo cancelliere Olaf Scholz, Angela Merkel ha dichiarato che “La situazione è molto seria”. Il tema intorno al quale si sta lavorando alacremente, è se imporre o meno l’obbligo vaccinale, una decisione che dovrebbe però avere pro l’assenso del Parlamento, e poi quello del Comitato etico, insomma, rispetto ad una situazione ‘emergenziali’, non ci si può permette troppe ‘perdite di tempo’. Covid Germania: con l’ok del governo federale e dei Lander, scatta il Lockdown rivolto ai non vaccinati Come dicevamo, la situazione è abbastanza drammatica, come dimostrano le varie ‘strette’ che continuano ad ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chi vi ha assistito, ha riferito di un ‘riunione ‘animata’, tanto è che, uscendo dal lungo colloquio avuto con il prossimo cancelliere Olaf Scholz, Angelaha dichiarato che “La”. Il tema intorno al quale si sta lavorando alacremente, è se imporre o meno l’obbligo vaccinale, una decisione che dovrebbe però avere pro l’assenso del Parlamento, e poi quello del Comitato etico, insomma, rispetto ad una‘emergenziali’, non ci si può permette troppe ‘perdite di tempo’. Covid: con l’ok del governo federale e dei Lander, scatta ilrivolto ai nonCome dicevamo, laè abbastanza drammatica, come dimostrano le varie ‘strette’ che continuano ad ...

