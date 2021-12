LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Marco Odermatt fa il vuoto su Mayer, out Paris, Casse 4°, male Innerhofer (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 Christof Innerhofer accusa 24 centesimi in vetta, diventano 1.30 nel secondo dopo un gravissimo errore di linea. Chiude, dopo aver perso velocità, quinto con un distacco di ben 2.70. Al via ora il tedesco Andreas Sander. 20.02 Marco Odermatt è ottimo in vetta, si conferma nel tratto centrale con 53 centesimi di vantaggio! Vola lo svizzero! Si conferma nel finale e chiude al comando con il miglior tempo in 1:08.61 e 78 centesimi su Mayer!!!!!!!! Paurosoooooooooo!!!!!!!Tocca ora a Christof Innerhofer! 20.01 Buona gara per Mattia Casse, che potrebbe attentare alla top10. Matthias Mayer non può cantare già vittoria, per si vede che nel tratto finale non ha fatto la differenza. Part ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.04 Christofaccusa 24 centesimi in vetta, diventano 1.30 nel secondo dopo un gravissimo errore di linea. Chiude, dopo aver perso velocità, quinto con un distacco di ben 2.70. Al via ora il tedesco Andreas Sander. 20.02è ottimo in vetta, si conferma nel tratto centrale con 53 centesimi di vantaggio! Vola lo svizzero! Si conferma nel finale e chiude al comando con il miglior tempo in 1:08.61 e 78 centesimi su!!!!!!!! Paurosoooooooooo!!!!!!!Tocca ora a Christof! 20.01 Buona gara per Mattia, che potrebbe attentare alla top10. Matthiasnon può cantare già vittoria, per si vede che nel tratto finale non ha fatto la differenza. Part ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Sci alpino, super G uomini #BeaverCreek 2021 @_SuperNews_ #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Dominik #Paris cerca l’immediato riscatto, occhio ad #Innerhofer - zazoomblog : LIVE Sci alpino Ultima Prova discesa Lake Louise in DIRETTA: annullata la prova odierna si torna in pista domani pe… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Dominik Paris cerca l'immediato riscatto, occhio ad Innerhofer - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Beaver Creek in DIRETTA: Franz domina, Paris si difende e agguanta la top-ten. Inner… -