LIVE – Russia-Svezia, quarti di finale Coppa Davis 2021: tutti gli aggiornamenti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il LIVE della sfida tra Russia e Svezia, valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2021. Daniil Medvedev tenterà di guidare la propria Nazionale sino al penultimo atto della storica competizione in questione, sebbene dovrà fare i conti con la rilevante tradizione svedese. I fratelli Ymer proveranno a offrire il meglio del loro repertorio per contrastare il pronosticabile predominio russo. Oltre il numero due al mondo, infatti, i russi potranno contare su talenti del calibro di Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov, ognuno dei quali affidabile in singolare e in doppio; Russia certamente favorita per il successo finale, ma attenzione alla giovane Svezia e alle sorprese usualmente ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildella sfida tra, valevole per ididella. Daniil Medvedev tenterà di guidare la propria Nazionale sino al penultimo atto della storica competizione in questione, sebbene dovrà fare i conti con la rilevante tradizione svedese. I fratelli Ymer proveranno a offrire il meglio del loro repertorio per contrastare il pronosticabile predominio russo. Oltre il numero due al mondo, infatti, i russi potranno contare su talenti del calibro di Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov, ognuno dei quali affidabile in singolare e in doppio;certamente favorita per il successo, ma attenzione alla giovanee alle sorprese usualmente ...

