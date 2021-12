LIVE – Rublev-E Ymer 2-2 | Russia-Svezia Coppa Davis 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Advertising

marcoamabili : #Quiroz porta al terzo #Rublev, che ha perso la bussola dopo aver fallito 4 palle break per andare sul 63 42. Russi… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Rublev

Daniil Medvedev rappresenta il pericolo numero uno per gli svedesi, con Andrey, Aslan ... diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e...Prima Thiem e poisono crollati sotto i suoi colpi. Non così il n.1 del mondo, che come Lorenzo al mattino aveva completato il match dei quarti, sospeso il giorno prima per pioggia. La sfida ...LIVE - Rublev-E.Ymer, Russia-Svezia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA e aggiornamenti in tempo reale. Tutte le informazioni sul match in questione ...21:38 – Altro break ed è 6-3: grandissimo Sinner che rimonta un Cilic per larghi tratti al suo livello migliore. Italia-Croazia 1-1. Siamo dove non avremmo mai voluto essere fino a poche ore fa e inve ...