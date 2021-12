LIVE Perugia-Trento | Champions League volley in DIRETTA 0-0 | si inizia al PalaBarton!

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:28risponde con: Giannelli, Anderson, Leon, Rychlicki, Solè, Ricci e Colaci. 20:26 Questa la formazione di: Kaziyski, Michieletto, Lavia, Podrascanin, Lisinac, Sbertoli e Zenger. 20:23 La fase di riscaldamento ufficiale è giunta al termine, è ormai tutto pronto per la presentazione dei sestetti ufficiali. 20:20 Entrambe le squadre si stanno ben comportando in Superlega:con sette vittorie su dieci partite si trova in terza posizione con 22 punti, mentrecon 7 successi su 8 e 22 punti è seconda. 20:17 Le due formazioni si sono già affrontate in stagione: nella semifinale di Supercoppa italiana a spuntarla era stata a sorpresa, con un netto 3-0. 20:14 Il sorteggio non è stato fortunato, ...