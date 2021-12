LIVE Perugia-Trent0 3-0, Champions League volley in DIRETTA: vittoria schiacciante di Leon e compagni! (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La chiude Leon! 24-23 Ancora ace di Michieletto, attenzione! 24-22 Ace di Michieletto, Trento si riporta a -2. 24-21 Murone di Sbertoli su Anderson. 24-20 Errore dai nove metri di Leon. 24-19 Si insacca l’attacco di Rychlicki, quattro match-point per Perugia. 23-19 Cambio palla per entrambe le squadre. 22-18 Michieletto trova le mani del muro anche da posto due. 22-17 Palla piazzata di Michieletto da posto quattro. 22-16 Ricambia il favore Kaziyski. 21-16 Non passa questa volta il servizio di Anderson. 21-15 Ace di Anderson! 20-15 Si ferma sul nastro l’attacco di Kaziyski. 19-15 Mani-out di Anderson da posto due. 18-15 Murone di Lavia su Ricci. 18-14 Lavia a segno da posto uno. 18-13 Non passa l’attacco di Michieletto. 17-13 Kaziyski trova le mani del ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 La chiude! 24-23 Ancora ace di Michieletto, attenzione! 24-22 Ace di Michieletto, Trento si riporta a -2. 24-21 Murone di Sbertoli su Anderson. 24-20 Errore dai nove metri di. 24-19 Si insacca l’attacco di Rychlicki, quattro match-point per. 23-19 Cambio palla per entrambe le squadre. 22-18 Michieletto trova le mani del muro anche da posto due. 22-17 Palla piazzata di Michieletto da posto quattro. 22-16 Ricambia il favore Kaziyski. 21-16 Non passa questa volta il servizio di Anderson. 21-15 Ace di Anderson! 20-15 Si ferma sul nastro l’attacco di Kaziyski. 19-15 Mani-out di Anderson da posto due. 18-15 Murone di Lavia su Ricci. 18-14 Lavia a segno da posto uno. 18-13 Non passa l’attacco di Michieletto. 17-13 Kaziyski trova le mani del ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLive #Volley #ChampionsLeague E' di #Perugia il derby con #Trento, asfaltata 3-0! #live - zazoomblog : LIVE – Perugia-Trento 2-0 (25-21 25-18 3-5): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Perugia-Trento #(25-… - trentinovolley : ???? | GALLERY LIVE ? Le immagini della partita in corso di svolgimento al PalaBarton di Perugia ? #?… - zazoomblog : LIVE Perugia-Trento Champions League volley in DIRETTA 13-10: partono forte i padroni di casa - #Perugia-Trento… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: CI SIAMO! COMINCIA LA CHAMPIONS LEAGUE DI PERUGIA E TRENTINO!! ???????? Segui il 'derby' italiano LIVE su -