L’Italia sarà ancora nella morsa del gelo: ecco cosa aspettarci nelle prossime settimane (Di giovedì 2 dicembre 2021) La fine del mese di novembre ha fatto piombare L’Italia nella prima vera ondata di gelo. Le temperature si sono drasticamente abbassate in tutte le Regioni della penisola, accompagnate da maltempo e nevicate che in alcune zone sono scese anche sotto i mille metri. Purtroppo le precipitazioni hanno causato grossi disagi, provocando anche due vittime. Salvatore Laudani, 47enne tecnico del Soccorso alpino e speleologico siciliano, è stato colto da un malore mentre rientrava dall’Etna durante una bufera, in piena notte, dopo aver contribuito a recuperare un’escursionista. LEGGI ANCHE => Italia, arriva il gelo: le previsioni per l’imminente weekend L’altro decesso si registra in Valle d’Aosta, dove Leandro Pession, 58 anni, è stato travolto da una valanga. L’uomo era operatore addetto al recupero e al ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 2 dicembre 2021) La fine del mese di novembre ha fatto piombareprima vera ondata di. Le temperature si sono drasticamente abbassate in tutte le Regioni della penisola, accompagnate da maltempo e nevicate che in alcune zone sono scese anche sotto i mille metri. Purtroppo le precipitazioni hanno causato grossi disagi, provocando anche due vittime. Salvatore Laudani, 47enne tecnico del Soccorso alpino e speleologico siciliano, è stato colto da un malore mentre rientrava dall’Etna durante una bufera, in piena notte, dopo aver contribuito a recuperare un’escursionista. LEGGI ANCHE => Italia, arriva il: le previsioni per l’imminente weekend L’altro decesso si registra in Valle d’Aosta, dove Leandro Pession, 58 anni, è stato travolto da una valanga. L’uomo era operatore addetto al recupero e al ...

