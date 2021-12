Lily Collins mostra il nuovo hair look: la frangia a tendina conquista i fan (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo aver concluso ufficialmente le riprese di Emily in Paris 2, Lily Collins ha proposto un look inedito via social che ha destabilizzato più di un fan. L’attrice aveva optato per un pixie cut biondo ghiaccio che aveva immediatamente conquistato il favore dei beauty addicted. Ma, di recente, ha mostrato un nuovo hair look che la riporta leggermente alle origini, seppur con un tocco trendy. Abituati ai suoi lunghissimi capelli color cioccolato, complice anche Emily in Paris, Lily Collins ha scelto di ripristinare la lunghezza ma aggiungendo una frangia a tendina che rende il suo hairstyle ancora più cool. Visualizza questo post su ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo aver concluso ufficialmente le riprese di Emily in Paris 2,ha proposto uninedito via social che ha destabilizzato più di un fan. L’attrice aveva optato per un pixie cut biondo ghiaccio che aveva immediatamenteto il favore dei beauty addicted. Ma, di recente, hato unche la riporta leggermente alle origini, seppur con un tocco trendy. Abituati ai suoi lunghissimi capelli color cioccolato, complice anche Emily in Paris,ha scelto di ripristinare la lunghezza ma aggiungendo unache rende il suostyle ancora più cool. Visualizza questo post su ...

