“Licenziatela immediatamente!” | terremoto a Sky Sport | chiesto l’allontanamento

Leggi su specialmag

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nuova polemica per Skycon accuse e critiche dopo una scelta della rete del tutto inaspettata:il licenziamento. Lo studio di Sky Calcio Club (screenshot Twitter)La rete Sky dedicata alloed il format Sky Calcio Club continuano a scatenare gli utenti social. Il programmaivo per eccellenza è seguito da un gran numero di spettatori che però hanno presentato alcune richieste al padrone di casa. In particolare sono molti coloro che non vedono sotto una buona luce la presenza in studio di Melissa Satta. Il lavoro della showgirl sembra non convincere anche perché secondo gli utenti il suo apporto al programma è poco importante. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Paolo Bonolis, a gennaio arriva il ribaltone per lui: cambia tutto, che scelta di Mediaset Gli spettatori hanno per questo ...