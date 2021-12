L' ex cancelliere | Sebastian Kurz lascia la politica | ecco la motivazione

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz a breve lascerà la politica. 'Il momento decisivo è stata la nascita di m… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Austria, l’ex cancelliere Sebastian Kurz lascia la politica: “Decisiva la nascita di mio figlio”. Si era dimesso dopo… - REstaCorporate : RT @MediasetTgcom24: Austria, l'ex cancelliere Sebastian Kurz lascia la politica #austria - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Austria, l’ex cancelliere Sebastian Kurz lascia la politica: “Decisiva la nascita di mio figlio”. Si era dimesso dopo… - smilypapiking : RT @GabrieleIuvina1: Secondo Spiegel, Sebastian Kurz @sebastiankurz si ritira definitivamente dalla politica. Da cancelliere austriaco si… -

Ultime Notizie dalla rete : cancelliere Sebastian

BERLINO - ?"E adesso scusatemi ma vado a prendere mia moglie e mio figlio in ospedale". L'addio del "golden boy"Kurz dalla politica austriaca si è concluso così. L'extrentacinquenne ha annunciato alla stampa le dimissioni da capogruppo e leader dei popolari Oevp e da "tutte le cariche ...Dopo la nascita del suo primogenito ha preso la sua scelta, anche se lo scandalo sui sondaggi piloti è stata, molto probabilmente, è stata la causa determinante: l'exaustriacoKurz a breve abbandonerà la politica. A riportare la notizia è il giornale 'Kronen Zeitung'. 'Il momento decisivo è stato quello della nascita di mio figlio', ha detto ...Aveva già lasciato la poltrona di capo di governo ad Alexander Schallenberg dopo essere stato travolto dall'inchiesta dei sondaggi pilotati (che sarebbero stati pagati in parte dal governo).Travolto dallo scandalo sui sondaggi pilotati, si ritira a soli 34 anni: "Ho preso decisioni sbagliate, ma dimostrerò l'infondatezza delle accuse contro di me" ...