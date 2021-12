L’ex attore porno Trentalance pubblicizza il suo libro con la felpa sovranista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Calciatori, politici, star delle soap, ma non solo. Anche L’ex attore porno Franco Trentalance veste Pivert. In uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram infatti Trentalance, nella ‘nuova’ vita scrittore e assiduo frequentatore di salotti tv, indossa una felpa del marchio sovranista fondato dal patron di Altaforte Francesco Polacchi mentre posa con alcuni dei libri di cui è autore. Prima di lui erano stati sorpresi a sfoggiare capi della casa di moda di Polacchi tra gli altri Matteo Salvini (immortalato col giubbotto col picchio alla finale di Coppa Italia nel 2018), il bomber Christian Vieri, e Ronn Moss, il Ridge Forrester di Beautiful, che si era fatto fotografare nello store milanese di Polacchi pochi mesi fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Calciatori, politici, star delle soap, ma non solo. AncheFrancoveste Pivert. In uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram infatti, nella ‘nuova’ vita scrittore e assiduo frequentatore di salotti tv, indossa unadel marchiofondato dal patron di Altaforte Francesco Polacchi mentre posa con alcuni dei libri di cui è autore. Prima di lui erano stati sorpresi a sfoggiare capi della casa di moda di Polacchi tra gli altri Matteo Salvini (immortalato col giubbotto col picchio alla finale di Coppa Italia nel 2018), il bomber Christian Vieri, e Ronn Moss, il Ridge Forrester di Beautiful, che si era fatto fotografare nello store milanese di Polacchi pochi mesi fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

