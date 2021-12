L’ECA si oppone al Mondiale ogni due anni | il comunicato ufficiale

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Oggi a Parigi si è tenuta la riunione del(Associazione dei Club Europei) per discutere di diversi argomenti, tra cui la possibilità di disputare ildue: proposta completamente bocciata dai vari rappresentanti. Ecco ilsull’incontro: “Il futuro del calendario internazionale maschile e femminile deve essere sviluppato in un modo che garantisca il giusto equilibrio tra le esigenze dei club e del calcio internazionale, offrendo le necessarie tutele per i giocatori che apparentemente vengono trascurate dalle attuali proposte. Il Consiglio ha anche espresso le sue profonde preoccupazioni in merito alla sicurezza e al benessere dei giocatori in vista della Coppa d’Africa e delle imminenti finestre internazionali all’inizio del 2022, in particolare ...