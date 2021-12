Le Olimpiadi Pechino 2022 potrebbero finire sul Nove

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Discoyery-Rai si tratta TuttoSport, pagina 38, di Andrea Schiavon. Dopo un’estate in cui gli italiani hanno imparato a familiarizzare con lo streaming olimpico, Discovery si prepara a rilanciare con, di cui verrà trasmesso in diretta ogni istante di qualsiasi disciplina. Se rispetto a Tokyo aveva fatto scalpore l’assenza della Rai sul fronte dello streaming, in questo caso la situazione è ancora in stallo anche per la trasmissione in chiaro, come ha spiegato ieri l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo: «È in corso una trattativa con la Rai per la trasmissione in chiaro gratuitamente, anche in streaming, di una parte dell’evento come la scorsa estate, al momento però non c’è ancora un accordo e bisogna chiudere nei prossimi giorni». La cerimonia inaugurale dei Giochi diè fissata per il 4 ...