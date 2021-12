Le bizzarre avventure di JoJo | Stone Ocean | la recensione del nuovo anime su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Lade Ledi, nuova serie animata ispirata al manga di Hirohiko Araki arrivata sucon una prima tranche di 12 episodi completamente doppiati in italiano. Prima di addentrarci in questadi Ledi, una doverosa premessa:no Kimy? na B?ken, come si intitola in patria, è uno dei manga più longevi che siano mai stati pubblicati. Diviso in otto parti o saghe, ma una nona è in arrivo, conta ad oggi 131 volumi: l'autore, Hirohiko Araki, ha cominciato a disegnarlo nel lontano 1987, ispirandosi inizialmente a Ken il guerriero per poi prendere una direzione ...