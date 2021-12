Lazio-Udinese | le formazioni ufficiali | la scelta su Pedro e il cambio di Pereyra!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ci siamo, sono uscite ledell’ultima partita della quindicesima gionrata di Serie A. In campo. Gli uomini di Sarri cercano una controrisposta importante dopo la débacle subita contro il Napoli – sconfitta per 4-0 nel giorno dedicato a Maradona. Il club friulano cerca una vittoria esterna che manca da ormai troppo tempo: l’ultima infatti risale al 12 settembre, 1-0 sul campo dello Spezia. Sarri alla fine conferma quasi tutta latitolare che ha perso contro i partenopei. Torna titolare Lazzari al posto di Patric, spostato quest’ultimo nel ruolo di difensore centrale e confermato sia il centrocampo che tutto l’attacco. Gotti invece, schiera in difesa l’ex Atletico Madrid Perez in coppia con Becao e Samir. Confermato Udogie come terizino. Cambia però ...