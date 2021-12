Lazio-Udinese 4-4 | Beto | “Ho sempre sperato di giocare in Italia | mi ispiro a Eto’o”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo un normale periodo di inserimento in una squadra e in un campionato nuovo,si sta prendendo l’a forza di belle prestazioni, tanto lavoro e soprattutto gol. Con la doppietta nel 4-4 dei friulani in casa della, infatti, il portoghese è salito a quota 6 segnature in campionato. Ai microfoni di Sky,ha dichiarato: “Sto bene in, qui è il top. Si gioca a calcio e il campionato è bellissimo. Hodiqui e penso solo all’. Mitanto a Samuel, poi mi piacciono tanto Lukaku, Immobile, Ibrahimovic, Dzeko e Zapata. Ho fatto sei gol ma è il lavoro di tutta la squadra. Non è solo. Voglio vincere le partite”. ...

Advertising

OptaPaolo : 2012 - Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato al… - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Lazio 4-4 Udinese #SSFootball - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - Dalla_SerieA : Serie A, Lazio-Udinese 4-4: Sarri acciuffato sul pareggio al 99'! - - infoitsport : Udinese, Gotti: 'L'impronta di Sarri sulla Lazio si vede, per il resto serve tempo' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Udinese

... ha parlato al termine del match pareggiato contro l': le sue dichiarazioni Toma Basic ha parlato ai microfoni diStyle Radio al termine della partita tra. Le sue parole: ...- "È stata una grande partita di tutti. Anche laha giocato forte, noi ...Urlo di gioia strozzato in gola per Sarri e la sua Lazio. Un pareggio al 99’ che non va giù al Comandante: «Ci rimane un po’ di rabbia perché per me il fallo era di Soppy su Zaccagni, non il contrario ...Il tecnico della Lazio: "Rimane l'amaro in bocca". Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo il 4-4 con l'Udinese: "Rimane l'amaro in bocca. Nel primo tempo eravamo in confusione, pr ...