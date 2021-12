Lawyers’ Tennis Cup, successi per GPLaw e Legance (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lunedì 29 e martedì 30 novembre si sono disputati quattro incontri dei gironi eliminatori della Lawyers’ Tennis Cup. Nel primo match che vedeva opposte le squadre di Deloitte Legal e di Giovannelli e Associati, questi ultimi si sono imposti per 2 a 1 grazie alle vittorie di Fabrizio Scaparro in singolare ed in doppio in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lunedì 29 e martedì 30 novembre si sono disputati quattro incontri dei gironi eliminatori dellaCup. Nel primo match che vedeva opposte le squadre di Deloitte Legal e di Giovannelli e Associati, questi ultimi si sono imposti per 2 a 1 grazie alle vittorie di Fabrizio Scaparro in singolare ed in doppio in L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Lawyers’ Tennis Cup, successi per GPLaw e Legance: Lunedì 29 e martedì 30 novembre si sono disp… - CalcioFinanza : Lawyers’ Tennis Cup, successi per GPLaw e Legance nell'ultimo turno di incontri - tacconi_tommaso : RT @CalcioFinanza: Lawyers’ Tennis Cup, vittorie per Union Tennis, Chiomenti e GattiPavesiBianchiLudovici - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Lawyers’ Tennis Cup, vittorie per Union Tennis e Chiomenti: Questa settimana si sono disputati… - CalcioFinanza : Lawyers’ Tennis Cup, vittorie per Union Tennis, Chiomenti e GattiPavesiBianchiLudovici -