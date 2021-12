Lavrov | la strategia Nato sulla Russia è inaccettabile

(Di giovedì 2 dicembre 2021) I tentativi delladi usare i vicini russi come teste d'appoggio per poi affrontare lasono completamente inaccettabili. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheia ...

I tentativi della Nato di usare i vicini russi come teste d'appoggio per poi affrontare la Russia sono completamente inaccettabili. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Stoccolma. Lo riporta la Tass. 2 dicembre 2021

ROMA. – Ci sono "prove" che la Russia abbia elaborato piani per invadere l'Ucraina, secondo Washington. Ebbene, se Mosca darà seguito a quei piani può star sicura che gli Stati Uniti, insieme con gli ...