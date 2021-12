Laverne Cox nel cast del film distopico Uglies

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La star di Orange Is The New BlackCox farà parte deldel, diretto da McG per Netflix.avrà tra i suoi protagonisti ancheCox, attrice che si è unita aldel progettorealizzato per Netflix, piattaforma di streaming che aveva già realizzato Orange Is the New Black. Il lungometraggio sarà tratto dall'omonimo bestseller scritto da Scott Westerfeld. Neldici sarà anche l'attrice Joey King che dovrebbe interpretare la protagonista Tally Youngblood. Tra gli interpreti sono stati confermati anche Keith Powers, Brianne Tju e Case Stokes. Ildiretto da McG prodotto per Netflix è ambientato in un mondo in cui i ...

Netflix had a good week at the virtual box office from November 1 to 7, taking the overall streaming crown with marquee feature film The Harder They Fall. Nielsen said the film racked up almost 1.2 ...