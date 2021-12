L’assessore leghista che propone di finanziare nelle scuole un progetto “contro il pensiero unico” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Diecimila euro di soldi pubblici, da assegnare con un bando, per finanziare un progetto “contro il pensiero unico” rivolto agli studenti delle scuole superiori. È l’idea di Corrado Ruini, assessore in quota Lega all’Istruzione nel Comune di Sassuolo. Quelli che gridavano contro il ddl Zan che avrebbe “portato la teoria gender nelle scuole” soltanto perché la legge avrebbe istituito una giornata di sensibilizzazione sui temi delle minoranze sessuali, adesso vogliono intervenire proprio allo stesso modo. Ruini non ha mai nascosto le sue posizioni no vax e contro il Green Pass, e sui social si mostra con una foto in cui naso e bocca sono coperti da una mano a simulare la mascherina e la scritta “No al Green Pass”. Motivo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Diecimila euro di soldi pubblici, da assegnare con un bando, perunil” rivolto agli studenti dellesuperiori. È l’idea di Corrado Ruini, assessore in quota Lega all’Istruzione nel Comune di Sassuolo. Quelli che gridavanoil ddl Zan che avrebbe “portato la teoria gender” soltanto perché la legge avrebbe istituito una giornata di sensibilizzazione sui temi delle minoranze sessuali, adesso vogliono intervenire proprio allo stesso modo. Ruini non ha mai nascosto le sue posizioni no vax eil Green Pass, e sui social si mostra con una foto in cui naso e bocca sono coperti da una mano a simulare la mascherina e la scritta “No al Green Pass”. Motivo ...

