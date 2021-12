Landini chiede un confronto vero sulla manovra o si inasprirà la mobilitazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo aver concluso il giro di vertici con i partiti sulla manovra economica, il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi alle 17.30 incontrerà i sindacati a Palazzo Chigi. La convocazione è arrivata ieri, mentre un segnale di apertura alle richieste delle parti sociali è arrivato con l’ipotesi di un taglio una tantum ai contributi nel 2022 per i redditi fino a 30-40mila euro. «Chiediamo una seria riforma fiscale», dice il segretario della Cgil Maurizio Landini al Corriere, a pochi giorni dal tavolo di rottura con il ministro dell’Economia Daniele Franco. «Per noi è il momento di agire con la decontribuzione e le detrazioni, per aumentare il netto a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La manovra sull’Irpef illustrata dal governo ha benefici molto limitati per i redditi fino a 35mila euro, che sono l’85% ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo aver concluso il giro di vertici con i partitieconomica, il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi alle 17.30 incontrerà i sindacati a Palazzo Chigi. La convocazione è arrivata ieri, mentre un segnale di apertura alle richieste delle parti sociali è arrivato con l’ipotesi di un taglio una tantum ai contributi nel 2022 per i redditi fino a 30-40mila euro. «Chiediamo una seria riforma fiscale», dice il segretario della Cgil Maurizioal Corriere, a pochi giorni dal tavolo di rottura con il ministro dell’Economia Daniele Franco. «Per noi è il momento di agire con la decontribuzione e le detrazioni, per aumentare il netto a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Lasull’Irpef illustrata dal governo ha benefici molto limitati per i redditi fino a 35mila euro, che sono l’85% ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Landini chiede un confronto vero sulla manovra o sarà rottura - Linkiesta : Landini chiede un confronto vero sulla manovra o sarà rottura - graziellacesari : RT @DavideGiac: Landini chiede si taglino imposte a redditi bassi. Impossibile: non le pagano. Sono già tagliate. Il 43% dei redditieri ver… - VotArturo : RT @DavideGiac: Landini chiede si taglino imposte a redditi bassi. Impossibile: non le pagano. Sono già tagliate. Il 43% dei redditieri ver… - nabu65 : RT @DavideGiac: Landini chiede si taglino imposte a redditi bassi. Impossibile: non le pagano. Sono già tagliate. Il 43% dei redditieri ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Landini chiede Draghi chiude giro di 'consultazioni' su manovra, al lavoro su 'tesoretto' - Tra gli altri, Leu chiede un maggiore taglio per le fasce più basse, la Lega rilancia la flat tax, ... Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. I tre sono attesi alle 17.30 a ...

Draghi chiude giro partiti su manovra, lavora su "tesoretto". Domani vede sindacati Tra gli altri, Leu chiede un maggiore taglio per le fasce più basse, la Lega rilancia la flat tax, ... Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. I tre sono attesi alle 17.30 a ...

Landini chiede un confronto vero sulla manovra o sarà rottura Linkiesta.it Lega, il commissario chiede al consigliere no vax di autosospendersi Livorno, 30 novembre 2021 - "Ho chiesto al consigliere Gasperini di autosospendersi dalla Lega poiché le sue dichiarazioni, seppure espresse a titolo personale, sono lontane anni luce dalle idee del n ...

Il Paradiso delle Signore 6, Marco sabota il Paradiso Market? Il Paradiso delle Signore 6, Marco sabota il Paradiso Market? Il Paradiso delle Signore 6, Marco segue il piano di Umberto?

Tra gli altri, Leuun maggiore taglio per le fasce più basse, la Lega rilancia la flat tax, ... Cisl e Uil Maurizio, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. I tre sono attesi alle 17.30 a ...Tra gli altri, Leuun maggiore taglio per le fasce più basse, la Lega rilancia la flat tax, ... Cisl e Uil Maurizio, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. I tre sono attesi alle 17.30 a ...Livorno, 30 novembre 2021 - "Ho chiesto al consigliere Gasperini di autosospendersi dalla Lega poiché le sue dichiarazioni, seppure espresse a titolo personale, sono lontane anni luce dalle idee del n ...Il Paradiso delle Signore 6, Marco sabota il Paradiso Market? Il Paradiso delle Signore 6, Marco segue il piano di Umberto?