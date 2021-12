Lamezia | presenta il Green pass di un’altra persona ai controlli in aeroporto | denunciato

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha provato a raggirare iinesibendo ildi, ma il suo stratagemma è stato scoperto e l’uomo è stato. Il 30enne, protagonista del tentativo nello scalo diTerme, dovrà rispondere di sostituzione di. L’incongruenza tra quanto scritto nele l’identità dellache effettivamente si erato ainon è sfuggita alla Polizia di Frontiera in servizio al varco di accesso alle presenze. L’uomo, che aveva un volo prenotato per Milano Malpensa, ha mostrato ilalle della Sacal che verifica ...

Advertising

lametino : Lamezia, associazione Codici presenta esposto in Procura: ”Chiarire tempi d`intervento del 118” - -

Ultime Notizie dalla rete : Lamezia presenta

Il Fatto Quotidiano

TERME - Sabato 4 dicembre, alle ore 17 nella sala conferenze S. Giovanni Paolo II del Seminario Vescovile di Nicastro, la Biblioteca Diocesana mons. Bonacciil nuovo libro di Marco ...Confermato nel periodo natalizio il collegamento notturno per la Calabria a bordo del Frecciarossa con partenza da Firenze per Paola,Terme, Rosarno e Villa San Giovanni. Per raggiungere o ...Lamezia Terme - Sabato 4 dicembre, alle ore 17 nella sala conferenze S. Giovanni Paolo II del Seminario Vescovile di Nicastro, la Biblioteca Diocesana mons. Bonacci presenta il nuovo libro di Marco Iu ...Gli spazi della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme saranno messi a disposizione delle varie società dalla Arvalia Nuoto, per “porgere una mano in supporto delle tante realtà impossi ...