L’Accademia della Crusca contro lo schwa: “Il testo rischia di diventare un mucchietto di parole” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lo schwa? “Se si eliminano le desinenze (…) il testo diventa un mucchietto di parole delle quali non si capisce più la relazione”. Parola di una blasonata linguista delL’Accademia della Crusca. La professoressa Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, prova a spegnere l’incognita schwa, la e rovesciata che in molti vorrebbero come lettera sostitutiva nelle desinenze italiane per includere con un segno inclassificabile sesso e identità di genere. “L’italiano si può rendere più inclusivo, ma le proposte per farlo devono rispettare le regole del sistema lingua, altrimenti la comunicazione non si realizza, e la lingua non funziona”, ha spiegato la docente. Intervistata dall’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lo? “Se si eliminano le desinenze (…) ildiventa undidelle quali non si capisce più la relazione”. Parola di una blasonata linguista del. La professoressa Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, prova a spegnere l’incognita, la e rovesciata che in molti vorrebbero come lettera sostitutiva nelle desinenze italiane per includere con un segno inclassificabile sesso e identità di genere. “L’italiano si può rendere più inclusivo, ma le proposte per farlo devono rispettare le regole del sistema lingua, altrimenti la comunicazione non si realizza, e la lingua non funziona”, ha spiegato la docente. Intervistata dall’agenzia ...

teatroallascala : Questa sera alle 20 Marco Armiliato dirige l'Orchestra dell'@accademiascala in un concerto con @PlacidoDomingo e Ro… - elucubrazioni : RT @barb_edwire: L'accademia della crusca che per andare contro la schwa dice 'le desinenze delle parole indicano il sesso non il genere' l… - KWaldersee : RT @teatroallascala: Questa sera alle 20 Marco Armiliato dirige l'Orchestra dell'@accademiascala in un concerto con @PlacidoDomingo e Rober… - gio_colfer : RT @barb_edwire: L'accademia della crusca che per andare contro la schwa dice 'le desinenze delle parole indicano il sesso non il genere' l… - lanxiao21 : RT @teatroallascala: Questa sera alle 20 Marco Armiliato dirige l'Orchestra dell'@accademiascala in un concerto con @PlacidoDomingo e Rober… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Accademia della L’Accademia della Crusca contro lo schwa: “Il testo rischia di diventare un mucchietto di… Il Fatto Quotidiano