La Val Cavallina si veste a festa: tre appuntamenti natalizi da non perdere (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Spinone al Lago, San Paolo d’Argon e Monasterolo del Castello fervono i preparativi. Mercatini di Natale, street food e prodotti a kilometro zero per divertire le famiglie e valorizzare il territorio Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Spinone al Lago, San Paolo d’Argon e Monasterolo del Castello fervono i preparativi. Mercatini di Natale, street food e prodotti a kilometro zero per divertire le famiglie e valorizzare il territorio

Advertising

DeacCath : @M_Rachele Tutto il Movimento per la Vita della Val Cavallina (Bergamo) prega per te e per la tua famiglia! -