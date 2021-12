“La tv è piena di fro…” Zuffa tra gli ospiti al Maurizio Costanzo Show | “Noi siamo ovunque”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Non si posso vedere, ormai è un dato di fatto. Tra Tommaso Zorzi e Mauro Coruzzi, in arte Platinette, non vi è un punto d’incontro possibile, si scontreranno ogni volta. Lo ha confermato la 4465esima puntata del, risalente allo scorso primo dicembre. La provocazione di Giuseppe Cruciani è stata la scintilla. Fortunatamente l’omonimo padrone di casa delè un vero professionista televisivo ed è riuscito a sedare gli animi dei due litiganti ma, nonostante la sua esperienza, è servito non poco. Tommaso Zorzi e Mauro Coruzzi si sono di nuovo scontrati, al centro della discussione il mondo Lgbt+ e la televisione. Scontro tra Platinette e Tommaso Zorzi al...